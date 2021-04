Lunedì rientrano a scuola 400mila studenti lombardi

Prosegue il rientro degli studenti nelle loro classi. Da domani, lunedì 12 aprile, saranno quasi 6,6 milioni gli alunni italiani presenti a scuola sugli 8,5 milioni delle scuole statali e paritarie, 8 su 10.

Quasi un milione in più della settimana scorsa, di cui 400 mila in Lombardia. Nel Varesotto gli studenti delle scuole medie sono 26.339. L’unica regione in controtendenza risulta la Sardegna: 63 mila alunni di seconda e terza media e delle superiori riprenderanno la didattica a distanza. In totale 2 milioni di studenti italiani saranno ancora a casa in Dad.

I bambini della scuola dell’infanzia e primaria sono tornati al 100%; saranno l’87% in classe gli alunni della scuola media, mentre solo il 38% dei ragazzi delle superiori potrà seguire le lezioni con l’alternanza del 50% (e fino al 75% nelle regioni in cui è consentito).