Gallarate e il 25 aprile: la memoria della Liberazione, in attesa di sconfiggere il virus

Un altro 25 aprile senza corteo, senza discorsi, con presenze ridotte. È il secondo anniversario della Liberazione, dopo quello del 2020, celebrato in misura ridotta: a Gallarate l’Anpi cittadina, in accordo con il Comune, ha confermato anche quest’anno un programma limitato, per rinnovare il messaggio di attenzione alla salute, bene comune da salvaguardare.

Due sono stati i momenti promossi dalla sezione Anpi guidata da Michele Mascella: alle 9.30 al cimitero è stato reso omaggio al monumento ai partigiani e ai deportati, ai Caduti (gli italiani sacrificati in quella guerra scatenata dal regime fascista). E ancora l’itinerario della memoria ha toccato la tomba di Francesco Buffoni – socialista perseguitato, esule in Francia, poi sindaco – e di Attilio Colombo, instancabile organizzatore comunista, membro del CLN che riuniva tutti i partiti nazionali, anche a Gallarate.

Al cimitero Michele Mascella non ha pronunciato discorsi ufficiali, ma ha voluto leggere la lettera inviata dal prevosto monsignor Riccardo Festa: «Questa data ricorda il passaggio ad un sistema di civile convivenza, dove tutti i cittadini per principio sono uguali davanti alla legge. Si chiudeva infatti un’epoca dove il regime vigente, in modo programmato dalla legge stessa, aveva introdotto discriminazioni persino a partire dalla razza. Discriminazioni che poi erano diventate giustificazione sufficiente per deportare cittadini italiani innocenti verso campi di sterminio, dai quali molti non sono tornati. Quella storia deve restare chiusa e verso quel periodo non possiamo nemmeno concedere forme ammiccanti di sottile benevolenza».

Le parole del prevosto hanno fatto riferimento anche alle sfide d’oggi: «Insieme possiamo e però anche dobbiamo operare per una convivenza democratica, davvero ospitale per ogni persona e amica di tutti i popoli. Dobbiamo riconfermarlo in questi tempi di emergenza sanitaria, dove le difficoltà da affrontare potrebbero portarci a essere impazienti verso le mediazioni necessarie in un sistema democratico per cercare scelte condivisibili e condivise».

Al cimitero erano presenti anche il sindaco Andrea Cassani e il presidente del Consiglio comunale Donato Lozito. «Ci auguriamo tutti che l’anno prossimo si possa tornare a celebrare come in passato il 25 aprile» ha detto nel breve intervento il sindaco. «Tutti quanti siamo ancora chiamati a comportamenti prudenti: un apprezzamento a voi che state rispettando tutti i dettami e le normative».

Alla celebrazione hanno aderito con propria delegazione il locale circolo Arci Cuac e il Partito Comunista, che prima della commemorazione ha portato un suo omaggio al monumento dei resistenti al cimitero, che ricorda partigiani uccisi in città (come il garibaldino Angelo Pegoraro e il cattolico Luciano Zaro), sui monti dell’Ossola e in altre zone d’Italia (per esempio Germano Cardoletti, nella Liguria interna), operai antifascisti deportati (come Vittorio Arconti), oltre che due vittime dell’odio razziale (Lotte Froelich e Clara Pirani Cardosi).

Il secondo momento si è tenuto al Monumento alla Resistenza di Largo Camussi, con deposizione della corona di fronte alla fontana che ricorda la lotta di Liberazione.

L’Anpi ha curato un video con diverse voci (Auser, scuole, Cgil, Associazione Mazziniana, Federalisti Europei) oltre agli interventi del sindaco e dell’oratore ufficiale Enzo Laforgia: «Settantasei sono gli anni che ci separano dal 25 aprile 1945. Intere generazioni si sono succedute e tutte hanno potuto godere della pace e della libertà in un contesto di diffuso benessere» ha esordito Laforgia, parlando della difficoltà della memoria ma anche della Resistenza come «momento generativo» di ciò che siamo oggi. «Responsabilità e partecipazione» sono i valori che univano i partigiani di allora e che ancora parlano all’oggi.

