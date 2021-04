Gli Stati Uniti torneranno ad utilizzare il vaccino di Johnson & Johnson

Dopo la sospensione provvisoria che aveva provocato preoccupazioni anche nel nostro continente gli Stati Uniti riprenderanno ad utilizzare il vaccino anticovid Janssen di Johnson & Johnson.

La Food and Drug Administration, dopo la segnalazioni di alcuni rarissimi casi di trombosi ne aveva sospeso l’utilizzo.

A poca distanza l’EMA, l’autorità europea sui medicinali, aveva concluso un ulteriore approfondimento concludendo che tali rarissimi casi non intaccano l’entità del beneficio portato dal vaccino nella lotta al Covid e dunque ritenne opportuno di consigliarne comunque l’utilizzo all’interno delle campagne vaccinali degli stati europei.

Ora anche negli Stati Uniti giungono alla stessa conclusione: il Centers for Disease Control and Prevention ha raccomandato l’utilizzo e ha deciso di non limitare l’uso del vaccino in base all’età o al sesso.

Il Vaccino di Johnson & Johnson è particolarmente strategico perché si tratta di un siero che ha bisogno di una sola somministrazione, senza necessità di richiami come invece accade per gli altri vaccini finora approvati. Questo semplifica la gestione logistica della campagna vaccinale.