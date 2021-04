Inaugurata la stanza degli abbracci alla Rsa Pineta di Tradate

E’stata inaugurata questa mattina la “stanza degli abbracci” donata dal Rotary e dal Rotaract di Tradate alla Casa di riposo Pineta, la Rsa adiacente all’ospedale. Il primo abbraccio se lo sono scambiati Angela, 96 anni splendidamente portati, e il sindaco di Tradate Giuseppe Bascialla, in rappresentanza di tutta la città.

La tenda, con appositi inserti per le braccia per consentire un contatto protetto tra gli anziani ospiti e i loro parenti, è stata collocata proprio all’ingresso della struttura, dove già veniva effettuate le visite “a distanza” quando possibile con ospiti e familiari divisi dal pesante vetro del portone d’entrata. Ora, con questo angolo che gli operatori hanno voluto ribattezzare “abbraccioterapia”, sarà più facile gli anziani e i loro cari mantenere una relazione, anche fisica.

«Volevamo fare un dono che andasse al di là del contributo in denaro – spiegano Gianfranco Occa, presidente del Rotary tradatese, e Dario Torricelli, consigliere del Rotary e socio di Rotaract, la sezione giovanile del club – La “stanza degli abbracci” è una bellissima iniziativa che abbiamo supportato con entusiasmo, perché è qualcosa che resta, per gli ospiti della casa di riposo e le loro famiglie».

Costata circa 1.800 euro, la tenda che permette di abbracciarsi in sicurezza è stata molto apprezzata anche dagli operatori della Rsa: «E’ stato un anno davvero difficile, anche sotto il profilo dell’affettività dei nostri ospiti – dicono la dottoressa Milvia Monzini, direttore sanitario della Rsa Pineta, e Marco Ravasi, direttore amministrativo – Abbiamo sempre cercato di ovviare all’impossibilità delle visite con videochimate e telefonate periodiche di aggiornamento ai familiari, ma potersi abbracciare, anche se divisi da un telo di plastica trasparente, è un’altra cosa».

Le visite nella stanza degli abbracci dovranno essere concordate telefonicamente dai familiari e dovranno svolgersi sempre nel rispetto delle misure di sicurezza, a partire da mascherine e guanti.

«Grazie davvero al Rotary e a Rotaract per quella bella iniziativa – ha detto il sindaco di Tradate Giuseppe Bascialla, che ha partecipato all’inaugurazione con l’assessore ai servizi sociali Franco Accordino – Questa struttura serve a comlmare un grosso gap, sia per gli ospiti, sia per i loro familiari che sentono tantissimo il distacco dai loro anziani»