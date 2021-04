La primaria Pedotti di Luvinate vince il “concorso rondoni“ della Lipu

Sono più di 300 i disegni realizzati da bambini e ragazzi delle scuole della provincia di Varese per il concorso indetto dal progetto Sulle ali dei rondoni, il censimento di rondoni sulla provincia varesina, organizzato dalee associazioni Lipu Varese e Gruppo Insubrico Ornitologia.

Il progetto ha visto il coinvolgimento diretto delle scuole primarie e secondarie di primo grado con un concorso dedicato, invitando gli alunni a ideare e disegnare l’immagine da inserire nel logo dell’attività, per rappresentare l’iniziativa, garantendone riconoscibilità e veicolare la sua immagine pubblica a livello locale e internazionale.

Il disegno scelto è quello realizzato dalla classe quarta della scuola primaria Pedotti di Luvinate, con le tre specie di rondone rappresentate in modo stilizzato.

Sono poi numerose le menzioni speciali, a testimonianza dell’alto livello dei lavori realizzati: la giuria, formata da volontari delle due associazioni, ha valutato in modo positivo molti disegni, a cui verrà data visibilità con iniziative sui canali social di progetto, come la pagina Instagram dedicata @sullealideirondoni, oltre ai canali delle due associazioni.

Il progetto rivolto alle scuole fa parte della rete delle Green School ed è patrocinato dal Comune di Varese. A tutte le classi partecipanti, che sono quarantadue in tutta la provincia, verrà inviato un attestato di partecipazione.

VINCITORE

Luvinate – Primaria Pedotti, classe 4^

Per la distinzione stilizzata delle tre specie di rondoni e per l’intreccio delle linee

MENZIONI SPECIALI:

Brebbia – Scuola primaria Scuola secondaria G Macchi , classe 2B

Buguggiate, Scuola secondaria Don Franco Pozzi, classe 3A

Cassano Magnago Scuola Primaria Dante, classe 5A

Cassano Magnago Scuola Primaria Dante, classe 4B

C. Cuveglio, Scuola secondaria Marconi, classe 1C

Cuvio, Scuola primaria Mascioni, classe 4B

Gallarate, Scuola primaria Dante, classe 3A

Jerago con Orago, Scuola primaria L.da Vinci di Orago, classe 3 A

Induno Olona, Scuola secondaria Passerini, classe 2D

Induno Olona, Scuola secondaria Passerini, classe 2E

Laveno Mombello – Scuola secondaria Monteggia, classe 1C

Laveno Mombello Scuola Secondaria Monteggia 1A

Luvinate – Primaria Pedotti, classe 4’

Varese, Scuola Primaria Baracca, classe 2’

Varese – Scuola primaria Settembrini, classe 4’

Sulle ali dei rondoni è un’attività di citizen science nata per coinvolgere i cittadini nel censimento delle colonie di rondoni in provincia di Varese, con l’obiettivo di ottenere una mappatura della presenza dei rondoni sul territorio, per poi avviare azioni di tutela e conservazione.

L’attività di censimento è stata selezionata all’interno di BiodiverCities, il progetto promosso dalla Direzione Ambiente dell’Unione Europea e dal JRC, all’interno della Strategia UE sulla Biodiversità. Varese, insieme ad altre 13 città selezionate in tutta Europa, porta la sua esperienza nel contesto europeo, confrontandosi sui temi della biodiversità urbana.

Il censimento è stato avviato nel mese di marzo, con due incontri formativi rivolti ai partecipanti al censimento, che sono circa un centinaio in tutta la provincia, mentre le osservazioni partiranno da fine aprile, con la presenza stabile delle tre specie di riferimento: Rondone comune, Rondone pallido e Rondone maggiore.