L’impegno e i consigli dei ragazzi della 1B per la sostenibilità

Guardano al futuro con impegno e attenzione gli studenti di Cocquio Trevisago che hanno risposto all’appello lanciato da Earth Day Italia in occasione della Giornata mondiale della Terra che si celebra oggi, giovedì 22 aprile, partecipando alla VII edizione del Contest #IoCiTengo – Il contributo dei bambini e dei giovani per l’Agenda 2030.

Grazie al progetto Green-school, ad eventi e attività per la sostenibilità proposti dai docenti della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri di Cocquio Trevisago, gli alunni hanno appreso, attraverso l’esperienza diretta, quanto sia importante e gratificante rispettare il pianeta e tutti i suoi abitanti.

In particolare, in occasione di questo 22 aprile, la classe 1B insieme alle insegnanti Bertagna e Lauritano, hanno condiviso idee, pensieri ed obiettivi utili per “salvare il nostro pianeta” riportate di seguito.

– Il mio obiettivo è non inquinare, stare all’aria aperta per aumentare il contatto con la natura. Il mio contributo per uno stile di vita sostenibile è fare una merenda sana e non buttare via il cibo . Spero che tutti possano utilizzare risorse rinnovabili. (Samuele) – Il mio obiettivo è non inquinare l’acqua per salvare tutti gli animali che ci vivono perché al giorno d’oggi molti animali marini stanno morendo a causa dell’acqua piena di plastica e carta. Non solo gli animali marini ma anche l’uomo, bevendo l’acqua inquinata rischia di ammalarsi. Per questi e tanti altri motivi: i mari, gli oceani, i laghi e i fiumi non vanno usati come cestini della spazzatura ma è più opportuno sfruttarli in modo corretto e apprezzare le bellezze della natura. Spero che in futuro il pianeta torni ad essere un posto migliore e che l’ambiente non sia più così inquinato. (Valentina) – Il mio obiettivo per l’agenda 2030 è sconfiggere la povertà per vivere bene in salute aiutandosi a vicenda con le altre persone e aiutarle. – Il mio obiettivo è quello di utilizzare meno energia elettrica e sfruttare di più la luce solare. Vorrei uscire più spesso a fare una passeggiata in bici o a piedi così da non utilizzare la macchina o così che non si sta in casa ad utilizzare il telefono. (Maria Alexa) – Il mio obiettivo è quello di avere un ambiente eco-sostenibile senza inquinare, diminuendo l’uso di energia elettrica ed utilizzando l’energia solare (Ilyas) – Il mio obiettivo è non inquinare l’ambiente come il mare, le strade, i parchi. Io credo sia meglio usare le macchine elettriche perché inquinano meno l’aria. (George) – Il mio obiettivo per l’agenda 2030 è inquinare di meno e usare di meno la macchina quando si può andiamo a piedi o utilizziamo la bici. (Sofia) – Il mio obbiettivo e quello di aiutare le persone malate gravemente (Federico)

AGENDA 2030: “Le proposte della classe prima 1B per lo sviluppo sostenibile”

– La mia idea è usare meno la macchina oppure quando si tagliano gli alberi si possono piantare di nuovo, oppure usare le borracce e non le bottigliette d’acqua oppure usare anche le bottiglie di vetro. Se si vuole risparmiare ancora di più, quando finisce l’acqua nella bottiglia di plastica si può riempirla dal rubinetto se è buona l’acqua, in alternativa si può andare al distributore d’acqua a piedi, in bici o monopattino. Bisogna usare meno in generale plastica e preferire auto elettriche. (Yaroslav)

– Lee mie proposte per sostenere il pianeta sono: usare la bicicletta e usare le bottiglie di vetro o di plastica dura (riciclabili). (Layra)

– La mia idea è proteggere la natura e gli animali, utilizzare pochissima plastica ed usare oggetti riciclati, usare poco le macchine a gasolio. (Martina)

– Le mie proposte per un mondo sostenibile sono: piantare alberi, mangiare poca carne, non guidare veicoli a benzina, usare borracce riutilizzabili e non bottiglie di plastica, comprare filtri per depurare l’ acqua, non comprare bottiglie di plastica, cercare di fare un piccolo orto per diminuire l’inquinamento del trasporto degli alimenti, mettere pannelli solari per diminuire l’ elettricità inquinante, non abbattere alberi, prendere dei secchi da mettere sotto la pioggia per annaffiare le piante, creare un compost per trasformare scarti di cibo in concime sempre per l’orto, fare giri in bici per non girare in macchina che inquina. (Federico)

– Aiutiamo la natura perché lei è perfetta: ricicliamo le bottiglie e la plastica (esempio: usiamo bottiglie di vetro), usiamo meno le macchine. (Beatrice)

– Per aiutare il nostro pianeta potremmo chiudere l’acqua quando non serve, ad esempio quando ci laviamo i denti mentre li spazzoliamo potremmo chiudere l’acqua, quando facciamo la doccia possiamo chiudere l’acqua quando prendiamo lo shampoo e ci laviamo i capelli, oppure un’altra cosa in giardino potremmo evitare di usare la canna dell’acqua per niente. (Ania)

– Per sostenere il pianeta puoi utilizzare i mezzi sostenibili. (Riccardo)

– Per sostenere il pianeta puoi andare a piedi nei posti vicini ovviamente se si può, cercare di utilizzare cose che si possono riutilizzare ad esempio se utilizzi una borraccia di metallo o vetro puoi cambiare l’acqua o la pulisci puoi usarla ancora. Per aiutare il pianeta puoi mangiare più sano, se mangiamo meno la carne ci saranno meno animali allevati. (Federico)

– Per non inquinare il nostro pianeta possiamo provare ad andare a piedi in un posto oppure andare in bicicletta o in monopattino, mangiare una merendina o un frutto in una scatolina riciclabile al posto che confezionata in una confezione di plastica ma nella scatolina che puoi lavare e riutilizzare quando vuoi. Un’idea è bere in una borraccia in metallo al posto che nella bottiglietta di plastica. Anche la borraccia si può riutilizzare quando vuoi.

NON GETTARE I RIFIUTI NEI MARI O NEI FIUMI MA BUTTALI IN UN CESTINO! (Cassandra)

Salvare il pianeta, insieme si può! Io ci tengo!!! E tu????