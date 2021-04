Lipu, no alla proposta di illuminazione delle Tre croci

Gli effetti negativi dell’inquinamento luminoso interessano animali e piante, e questo è ancora più eclatante in un contesto naturale come le vette del Parco dei Fiori. Le interferenze luminose hanno un impatto negativo con i meccanismi di orientamento della fauna in migrazione. Cambiamenti con i naturali cicli luce/buio possono inoltre influenzare processi a livello fisiologico delle diverse specie presenti, come rapaci notturni, pipistrelli, piccoli mammiferi, condizionando i tempi dedicati alla ricerca di cibo e aumentando il rischio di predazione di specie attratte dalle sorgenti luminose.

Non solo. L’aumento della luminosità del cielo notturno impedirebbe la visione delle stelle e degli altri corpi celesti. Al compiacimento della luce artificiale preferiamo continuare a contemplare il cielo stellato, che è patrimonio naturale di tutti, da conservare e valorizzare evitando inutili illuminazioni là dove non siano realmente necessarie.

La proposta si traduce in uno spreco energetico e di risorse, per una finalità estetica che è peggiorativa dal punto di vista dell’impatto ambientale.

Anche la Lipu quindi, con la delegazione di Varese e l’Oasi Palude Brabbia, esprime parere contrario verso la proposta di illuminazione delle Tre Croci sul Campo dei Fiori.