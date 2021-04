Mangiar bene per essere vincenti, se ne parla alla Liuc

Alimentarsi bene fa la differenza, lo sappiamo tutti. Non solo: l’alimentazione può essere un tassello fondamentale per un mondo più sostenibile.

Se ne parla il prossimo martedì 4 maggio 2021 alle ore 17.00 in un incontro promosso dalla LIUC – Università Cattaneo in collaborazione con S.C. Dietetica e Nutrizione Clinica – Dipartimento Medico Polispecialistico dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano e con il patrocinio di LIUC Alumni e di ERIKA (Associazione per la Lotta ai Disturbi Alimentari Onlus) .

Titolo dell’iniziativa, rivolta a tutta la comunità LIUC e a docenti e studenti delle scuole superiori, è “Stare bene per essere vincenti – Alimentazione e sostenibilità: missione possibile!”. L’incontro nasce nell’ambito dei progetti realizzati dal Servizio Inclusione della LIUC in tema di promozione della salute e della prevenzione e delle attività riconducibili alla Corporate Social Responsability, che puntano a promuovere lo sviluppo integrale della persona umana, dando rilievo alla dimensione etica della vita e del lavoro.

Un’occasione per riflettere su cibo e sostenibilità (in tema di salute, la sostenibilità del sistema alimentare costituisce un punto cardine, come confermano i dati OCSE 2019, che evidenziano che la malnutrizione resta un problema globale e che i tassi di obesità sono in crescita), crescita individuale (avere cura di sé e di ciò che ci circonda pone le radici del fare bene ed esserci in termini proattivi) e alimentazione e stili di vita sani (alimentarsi bene fa la differenza, anche in termini di sostenibilità, nelle ricadute sul piano sanitario, economico, sociale).

Iscrizioni e programma completo a questo link