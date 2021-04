Marco Tomasini è il nuovo delegato del Cip di Varese

Sono stati rinnovati i vertici del Cip Lombardia, il comitato italiani paralimpico. Sono stati nominati i 12 delegati provinciali dal presidente Pierangelo Santelli che rimarranno in carica per il Quadriennio paralimpico 2021-2024.

“Voglio ringraziare i delegati che ci hanno lasciato per il lavoro che abbiamo svolto insieme e i nuovi arrivati per la disponibilità che hanno mostrato nell’accettare l’incarico – dice il presidente del Cip Lombardia, Pierangelo Santelli –. Sono certo che insieme sapremo affrontare gli impegni con entusiasmo, mettendoci al servizio di tutte le realtà sportive del territorio”.

Per il movimento varesino il nuovo delegato è Marco Tomasini, che ha commentato: «Dopo anni in questo ambito sono felice di aver raggiunto la massima carica a livello provinciale per poter meglio aiutare gli enti del territorio».