Meteo, weekend all’insegna dell’instabilità

«Masse d’aria instabile collegate alla bassa pressione in evoluzione a Nord delle Alpi mantengono condizioni di instabilità sulla regione Padano-Alpina fino a domani. Sono attese precipitazioni con neve oltre i 1000 m. Possibili piovaschi anche nella notte tra Sabato e Domenica». Lo dice il centro Geofisico Prealpino che fa il punto della situazione meteo da qui a pochi giorni.

Il prossimo fine settimana che si sta aprendo vedrà oggi, venerdì 16 aprile passaggi nuvolosi al mattino. Poi ben soleggiato. Asciutto. Mite durante il giorno con temperature massime in aumento.

Per sabato soleggiato al mattino e nel pomeriggio. Passaggi nuvolosi estesi in serata con possibilità di deboli piogge. Temperature massime in lieve aumento. Mite durante il giorno.

Domenica 18 aprile: passaggi nuvolosi alternati a schiarite. Possibilità di isolati rovesci. Temperature senza variazioni. Lunedì 19: ben soleggiato. Asciutto. Temperature massime in aumento. Mite.