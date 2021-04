Parte da Arcisate il nuovo servizio di ambulanza per animali domestici

Si chiama Umav – Unità mobile ambulanze veterinarie la nuova associazione nata ad Arcisate per fornire un servizio di primo soccorso e trasporto per animali domestici.

«L’associazione nasce da un gruppo di sette soci fondatori, persone appassionate di animali con la presenza di una volontaria che è tecnico veterinario. La nostra finalità è il primo soccorso veterinario di animali domestici – spiega il presidente di Umav Andrea Gigliotti – Nel nostro progetto una parte importante sarà anche dedicata all’organizzazione e promozione di iniziative di formazione su tanti temi, dagli animali domestici più consueti fino a quelli meno diffusi e conosciuti, dai criceti ai furetti ai rettili, ma anche corsi su animali selvatici che puà essere facile trovare feriti o ammalati, come i ricci».

Oltre al primo soccorso di animali domestici attraverso il trasporto in cliniche veterinarie, centri di riabilitazione e altre strutture di supporto, saranno offerti anche servizi di trasporto verso altri luoghi funzionali alle esigenze dei proprietari. Tra gli obbiettivi anche l’organizzazione di presidi in manifestazioni o concorsi di esposizione di animali domestici e grandi animali.

«Adesso stiamo per iniziare la formazione dei volontari – dice il presidente – e a breve partirà il servizio vero e proprio, che si potrà sviluppare proprio in base al numero di volontari che riusciremo a coinvolgere. Appena sarò possibile faremo una serata di presentazione all’aperto, probabilmente al Parco Lagozza, per presentare la nuova associazione e i servizi che mettiamo a disposizione dei cittadini».

Chi fosse interessato a diventare volontario oppure volesse chiedere informazioni sui servizi dell’associazione può scrivere una mail a: ambulanzeveterinarieumav@gmail.com

L’associazione ha anche una pagina Facebook da seguire peressere sempre informati su iniziative e corsi proposti a tutti gli appassionati di animali.