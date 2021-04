Perde il controllo e finisce fuoristrada, a Bellinzona ferito un ventenne  

Incidente questo pomeriggio, mercoledì 14 aprile, nel Bellinzonese, quando attorno alle 14:30 nella frazione di Gudo un ragazzo ventenne di origini portoghesi ha perso il controllo della macchina poco prima di una curva.

Il giovane, domiciliato in Svizzera, è terminato in una scarpata a lato della strada richiedendo l’intervento degli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Bellinzona, della Polizia Intercomunale del Piano, i pompieri di Bellinzona e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure al ventenne lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica il giovane ha riportato serie ferite.

Per consentire le operazioni di soccorso, il recupero della vettura e il ripristino della carreggiata, la strada cantonale è stata temporaneamente chiusa. La strada verrà parzialmente riaperta non prima delle 17.