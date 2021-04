Il progetto per ricostruire il ponte sul Tinella al vaglio della Regione

Il progetto di demolizione e ricostruzione del ponte di via San Vito a Luvinate è in Regione. Il piano messo a punto dagli uffici del comune è ora al vaglio di Palazzo Lombardia che dovrà vagliarlo e concedere il finanziamento da 600.000 euro.

Il tratto che dovrà essere sottoposto a restyling è quello del urbano del Tinella che attraversa il paese (via San Vito, Corso Matteotti, Statale)

Il progetto prevede: opere di regimazione idraulica; allargamento dell’alveo esistente; realizzazione di briglie di contenimento; demolizione e ricostruzione, a campata unica, del ponte comunale di Via San Vito; consolidamento fondo e rafforzamento delle sponde

Partirono, invece, dopo Pasqua, i cantieri sopra via San Vito, in zona Motta e Sentiero 10 a Luvinate nel Parco Campo dei Fiori, per una somma di 300.000€: interventi di mitigazione del rischio, ripristino briglie, realizzazione nuova vasca di contenimento, sistemi frangicolata.Tutti interventi finalizzati alla #prevenzione dopo gli incendi e le colate detritiche degli ultimi anniÉ