I voti della Pro Patria: Kolaj fa la differenza, Masetti pesca il jolly

Pareggio positivo per la Pro Patria che contro il Livorno poteva soffrire la differenza di motivazioni, ma ha dimostrato ancora una volta lo spirito tigrotto.

LE PAGELLE

GRECO 6: Sicuro, incolpevole sui gol

GATTI 6: Tanta grinta ma a volte si perde i dettagli

BOFFELLI 6: Guida la difesa con determinazione nonostante un paio di sbavature

SAPORETTI 5,5: Soffre un po’ troppo la classe di Mazzarani

COTTARELLI 6: Partita non brillantissima nel primo tempo, si riscatta parzialmente nel secondo (Le Noci sv);

NICCO 6: Solita partita di sostanza, anche quando viene spostato in mezzo al campo. La stanchezza dopo un po’ si fa sentire e pian piano esce dalla partita

FIETTA 6: Venti minuti in controllo, poi si fa male (20’ p. t. Ferri 6 Entra con carattere);

BRIGNOLI 5: 45’ minuti di sofferenza. Prende anche un giallo che lo rende squalificato per la prossima partita (Masetti 6,5: Buonissimo impatto, dà dinamismo alla manovra. Poi tira fuori un gol assurdo);

PIZZUL 6: Anche per lui un primo tempo di sofferenza, poi si riprende e va diverse volte alla conclusione

KOLAJ 6,5: Faro tecnico in attacco, basta una sua giocata buona per sbloccare la partita (Spizzichino s.v.);

LATTE LATH 5: Non si vede praticamente mai ed infatti esce dopo un tempo (Castelli 6: Lavora per la squadra ma non riesce a trovare occasioni personali);