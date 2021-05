Il 2 giugno, ottocento docenti convocati per i richiami dalla Sette Laghi

La campagna di vaccinazione per le seconde dosi al personale docente ha preso il via. I primi convocati hanno già ricevuto l’appuntamento per il richiamo.

A oggi, sono stati fissati gli appuntamenti fino al prossimo 31 maggio. La certezza dell’imminente arrivo di nuove dosi di vaccino permette ora all’ASST Sette Laghi di programmare anche le seconde dosi nel mese di giugno. In particolare, saranno concentrati il 2 giugno 800 docenti e personale scolastico, così da evitare problemi di sovrapposizione con le attività scolastiche