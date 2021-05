A caccia dei proprietari del Campo dei Fiori: “La montagna dei varesini la salviamo insieme”

A Luvinate è cambiato anche il modo di parlare: “Messa in sicurezza” è ormai stato sostituito da “prevenzione del rischio” perchè qui, dopo il grande incendio del 2017 e una lunga serie di alluvioni (nella foto in alto l’ultima, quella di settembre 2020, ndr), si è capito bene cosa vuol dire affrontare il cambiamento climatico e gli effetti di una catastrofe.

Ma da una serie di sfortune si è messa in moto una macchina con pochi precedenti in Italia che punta ad unire pubblico e privato con un solo obbiettivo: salvare la montagna, chi la abita e chi ci lavora.

Qui è nato ad esempio il primo progetto in Lombardia per arrivare ad una gestione unica dei boschi privati, con una vera e propria caccia ai proprietari dei boschi da far confluire in un’unica associazione. Qui si lotta con ogni mezzo di ingegneria naturalistica per fermare le bombe d’acqua. Qui si sperimenteranno nuove forme di monitoraggio e previsione e sempre qui mese dopo mese si capisce l’intensità del cambiamento climatico. Un lavoro non da poco perchè «i boschi non sono di tutti -dice il sindaco Alessandro Boriani- ma hanno un nome ed un cognome, quello cioè dei proprietari e che spesso neanche lo sanno».

E così domenica mattina proprio a Luvinate ha fatto tappa il progetto di Legambiente “Voler bene all’Italia”, durante il quale si è potuto fare il punto sulla situazione della montagna simbolo dei varesini, dei problemi e dei progetti che la coinvolgono. Un delicato equilibrio che vi raccontiamo in questo video-reportage.