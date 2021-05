Quando Carla Fracci “apparve” alla festa della Schiranna di Varese

Era una sera d’estate del 2011, una domenica di inizio luglio. La stella della danza Carla Fracci, arrivò a sorpresa alla festa del Pd alla Schiranna.

Il suo passaggio non era previsto, tanto che qualcuno pensò a uno scherzo. Invece era proprio lei. Entrò all’area feste e si sedette ai tavolini del bar, come qualsiasi avventore, con i capelli raccolti e vestita di bianco, come le piaceva apparire in pubblico.

Quella sera si discuteva del futuro di Milano e delle grandi città. Partecipò all’incontro della serata, seduta in prima fila.

