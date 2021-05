Il centro vaccinale della Schiranna supera quota 100.000

Il Centro vaccinale della Schiranna di Varese ha superato la soglia delle 100mila vaccinazioni.

Entro domenica, il Centro vaccinale di Rancio Valcuvia oltrepasserà il traguardo delle 50mila inoculazioni.

Attivo dal 3 aprile scorso, il grande hub allestito dall’Esercito e gestito dalla Protezione civile sul lungolago di Varese affianca le linee vaccinali di Asst Sette Laghi negli ospedali di Varese, Tradate e Angera. Prima di attivare le linee alla Schiranna, l’azienda aveva già effettuato più di 50mila vaccinazioni somministrate

«Siamo orgogliosi dei risultati straordinari a cui la nostra ASST sta contribuendo nell’ambito della grande campagna vaccinale di Lombardia – ha sottolineato il DG Gianni Bonelli – Ringrazio tutti i nostri operatori impegnati da mesi nei box vaccinali come quelli che, dietro le quinte, organizzano quotidianamente la filiera complessissima , insieme a quelli di Croce Rossa, di Medici Insubria, ai medici pensionati che hanno voluto tornare in servizio per dare una mano, alla Protezione Civile, all’Esercito e a tanti volontari. Una grande squadra affiatata che ha saputo superare tante difficoltà senza mai rallentare per portarci fuori dall’emergenza nel più breve tempo possibile».