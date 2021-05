Daniele Zanzi fuori dalla Giunta: Ivana Perusin è la nuova vicesindaca di Varese

E’ arrivato all’epilogo il contrasto tra il sindaco Davide Galimberti e il suo vicesindaco Daniele Zanzi.

Oggi Galimberti ha firmato il decreto con il quale si stabilisce la revoca di Daniele Zanzi dalla carica di assessore e vicesindaco, e ha nominato Ivana Perusin nuova vicesindaca.

«A fronte della più volte dichiarata volontà di Daniele Zanzi di scegliere una strada diversa e dal continuo protrarsi di una espressa distanza politica con il resto della Giunta e della maggioranza consiliare, il sindaco, con rammarico, ha preso atto delle legittime posizioni e firmato il decreto – spiega ua nota di Palazzo Estense – Ciò in ragione del fatto che tale distanza, in questo particolare e delicato momento storico in cui ad ogni livello è necessaria la più ampia collegialità e collaborazione, avrebbe potuto ledere il percorso stabile e coeso per gli ultimi mesi di attività amministrativa al servizio dei cittadini e di costruzione del programma dei prossimi cinque anni per il futuro di Varese».

«Con grande dispiacere siamo giunti a questo epilogo anche a seguito del continuo manifestarsi di contrasti verso diversi temi portati avanti in maniera unitaria dall’amministrazione – dice Davide Galimberti – in questo periodo storico è necessario avere una Giunta che possa lavorare in modo sereno e proseguire il proprio impegno che, pur talvolta partendo da sensibilità diverse e presupposti critici, approdi ad una sintesi per la prosecuzione della buona amministrazione nell’interesse della città. Resta nei confronti di Daniele Zanzi stima personale, amicizia nonché un ringraziamento per il contributo di questi anni».

Il sindaco, in accordo con tutta la Giunta, ha nominato Ivana Perusin, già assessore alle Attività produttive, come nuova vicesindaca. Una scelta dettata anche dalla centralità delle competenze dell’assessore Perusin nel rilancio del sistema economico locale e per le capacità di gestione dimostrate nell’amministrazione di questi anni ed in vista anche delle sfide legate al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) ed alla ripresa economica.

«Un incarico di cui ringrazio il sindaco Galimberti e tutta la giunta, e che dimostra ancora una volta il ruolo centrale che hanno, e hanno sempre avuto, le donne in questa amministrazione e in città – dice la nuova vicesindaca – Accetto la nomina con la consapevolezza di riporre il massimo impegno verso un incarico fondamentale per il futuro della nostra città, soprattutto in questo momento così delicato che necessita la massima attenzione verso le priorità da perseguire, in particolare in ambito economico e sociale».