“Degrado e inciviltà nella galleria tra via Carrobbio e piazza Ragazzi del ’99 a Varese”

«Non ne possiamo più. Il degrado, l’inciviltà e l’assenza di rispetto in questa zona sono arrivati a limiti non più tollerabili». La denuncia arriva da un lettore (che chiede di rimanere anonimo) residente in via Carrobbio a Varese.

La zona incriminata è quella che si affaccia sulla galleria che collega con piazza Ragazzi del ’99.

«Stanotte hanno sfondato una vetrata, un’altra all’angolo della via qualche tempo fa ha subito la stessa sorte. Ogni sera dobbiamo assistere a scene rivoltanti, ragazzini che vomitano, si spintonano, urlano. Ci sono episodi di spaccio, sembra di avere a che fare con le cavallette: arrivano, spaccano tutto e se ne vanno, impuniti. Stamattina abbiamo trovato anche tracce di sangue, forse hanno litigato e sono finiti contro la vetrata», racconta il nostro lettore.

«La cosa che mi dà più fastidio, la di là dell’inciviltà delle persone su cui purtroppo c’è poco da fare, è la totale assenza delle istituzioni – spiega ancora -. Non è possibile che i residenti debbano passare la vita a denunciare, chiamare le forze dell’ordine che intervengono quando possono e che la maggior parte delle volte rispondono che non hanno mezzi. Sono anni che chiedo interventi. Sono andato in Comune, in Questura, dai carabinieri per segnalare la situazione, ma sembra non interessi a nessuno. Il passaggio non si può chiudere, servirebbe un controllo maggiore, oltre che più senso civico. Spero che con questo appello qualcosa si muova».