È final four per Possaccio

Non c’era Dante, questa volta, con il suo anniversario, con il suo Caronte a negare la vista del cielo, ma qualche cosa di letterario incombeva sulle sorti del secondo girone del campionato di Serie A, settore raffa. Stava maturando uno sconfinamento verso la lingua inglese, verso un altro anniversario: i 350 anni dalla pubblicazione, da parte del poeta John Milton, del suo poema epico in versi sciolti titolato Paradise Lost – Il Paradiso Perduto – al quale era seguito un secondo volume, sempre in versi, Paradise Regaind – Il Paradiso Riconquistato –.

Possaccio non può non essersi ispirato a questi due titoli: la scorsa settimana pareggio a Montegridolfo e perdita del primato in classifica con il Paradiso Perduto, questo sabato successo in casa del temibile Fossombrone con il Paradiso Riconquistato per il contemporaneo inopinato, inatteso pareggio fra il solito guastafeste riminese nei confronti di Boville che già stava assaporando l’accesso diretto alle final four, dopo il lungo inseguimento ai fuggitivi neo-promossi.

Si diceva il 15 maggio: ormai ai piemontesi non rimane che affidarsi alla speranza del prodigio. Prodigio apparso con le vesti di un suggestivo pacco regalo confezionato dai molesti romagnoli che prima avevano perpetrato l’atroce dispetto verso i verbanesi, poi, per non essere da meno, il medesimo sgarbo nei confronti dei campioni d’Italia, costretti ora alle insidie degli spareggi per accedere alle finali.

Non bisogna dimenticare che il prodigio per compiersi necessitava di una prodezza di Possaccio, puntualmente realizzata attraverso la straordinaria prestazione di tutta la squadra a Fossombrone, dove anche il poco impiegato Turuani, con i soliti spietati Andreani e Chiappella, ha fatto la sua parte nella decisiva terna apportatrice di due preziosissimi punti.

Ora avranno spazio i play-off che si disputeranno con incontri di andata e ritorno il 5 e 19 giugno: da una parte Mosciano e Enrico Millo, dall’altra Boville Marino e Fossombrone. Ironia della sorte: Boville e Enrico Millo, le finaliste dello scorso campionato, si scontreranno in un play-off davvero crudele.

Nel campionato di promozione di terza categoria, nel girone A prosegue il viaggio delle due pretendenti al primato a suon di vittorie: in casa entrambe, la Bederese A affrontava la Cadoraghese, la Malnatese la Cuviese. Successo straripante dei malnatesi con un sonoro 8-0, mentre la Bederese A ancora impacciata, stentava a imporsi per 5-3 su avversari che decidevano di opporre una fiera resistenza, tanto che vincevano il primo set individuale e si battevano con ardore anche nel secondo di terna. Poi la decisione dei bederesi permetteva loro di conquistare i due set successivi, consentendo di andare al riposo col punteggio di 3-1.

La ripresa riservava ancora scontri molto equilibrati, fino al sudatissimo quarto punto conquistato con un sorpasso all’ultima boccia per 8-7 da Anelli/Cozzi. Sull’altro campo Canzoneri/Guidoni perdevano il primo set, con i comaschi ad accorciare a 4-2, salvo rifarsi nel successivo: il che concedeva alla loro squadra di portarsi sul 5-2 e di attribuirsi l’incontro. Rimangono due i punti che separano le compagini per cui nell’ultima giornata, che vedrà i lacustri andare a Malnate, ci sarà davvero una sfida all’ultimo respiro. Roberto

PILLOLE DI BOCCE

Campionato di Seria A

1° girone – quattordicesima giornata Caccialanza (MI) – Capitino (FR) 7-1 (59-25) Classifica girone 1

Caccialanza 35, Enrico Millo 23, Nova Inox Teramo 23, Accessori Moda Napoli 18, Vigasio Villafranca 17, Giorgione Treviso 13, Capitino 9, Montesanto 9.

2° girone – quattordicesima giornata OIKOS Fossombrone (PU) – Possaccio (VB) 3-5 (40-47) Grilli/S.Girolimini/Principi (PU) – Andreani/Chiappella/Turuani) (VB) 7-8 2-8 Cappellacci(PU) – Paone (VB) 2-8 8-2 Cappellacci/Grilli (PU) – Andreani/Paone (VB) 8-5 8-0 A.Girolimini/S.Girolimini (2°set Principi) – Scicchitano/Signorini 0-8 5-8 Boville (RM) – CVM Moving System (RN) 4-4 (50-44)

Classifica girone 2: Possaccio 31, Boville 31, Fossombrone 23, Rubierese 19, Fontespina* 16, CVM Moving System 13, Aper Capocavallo 10, Invoice Cagliari* 5. *partite in meno

Campionato Italiano Femminile

1° girone – sesta giornata S. Pedrino (MI) – Osteria Grande (BO) 1-7 (37-58) Possaccio (VB) – F.lli d’Italia (VA) 6-2 (52-39)

Classifica Osteria Grande 16, Possaccio 9, S. Pedrino 5, F.lli d’Italia 2. Campionato Promozione 1a categoria – 2° girone Possaccio – Renese 5-3 Monvalle – Basso Verbano 3-5

Classifica Possaccio 10, Basso Verbano* e Renese 6, Monvalle 5, Casciago**1, Bei Giurnà* 0.

Campionato promozione 3a categoria

1° girone – 5a giornata Bederese A – Cadoraghese 5-3 (47-35) Malnatese – Cuviese 8-0 Classifica Bederese A 12, Malnatese 10, Cuviese 4, Cadoraghese 2.