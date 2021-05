“Fuck the cancer“, uniti si vince

“Uniti si vince”: Basket, Hockey e Calcio Varese ancora una volta insieme per Fuck the cancer, che ieri sera al Circo OZ di Bobbiate hanno presentato la nuova maglia dell’Associazione, in ricordo di Erika Gibellini. Il ricavato delle vendite della maglietta è destinato a completare con 3 camere sterili il Day Center per l’onco-ematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte di Varese.

Sono già quattro anni che le tre società sportive varesine Accompagnano Fuck the cancer per raccogliere fondi a sostegno della Fondazione Giacomo Ascoli e dei bambini che lottano per guarire dalle malattie onco ematologiche.

Per quanto la pandemia abbia reso più complicato riproporre i soliti eventi che l’associazione era solita organizzare, la volontà di contribuire a questa nobile causa è rimasta invariata.

La nuova maglietta è nata proprio per questo: “Insieme si vince”, è il motto.

Ad intervenire durante l’evento, oltre a Massimo Gibellini – papà Gibe – padre di Erika e fondatore di fuck the cancer, i rappresentanti delle tre società sportive – Matteo Torchio (presidente Mastini Varese Hockey), Stefano Pertile (vicepresidente Varese Calcio) e Umberto Argieri (presidente Il Basket Siamo Noi) – e Angela Ballerio, mamma di Giacomo Ascoli: “Grazie anche alla famiglia Gibellini che dal 2016 è riuscita a raccogliere oltre 170 mila euro per la realizzazione delle tre camere sterili dell’Ospedale Del Ponte, di cui si sta ultimando la fase progettuale e che speriamo di poter presto inaugurare per poter ricoverare a Varese e in tutta sicurezza anche i bambini in particolare condizione di fragilità”.

“Erika aveva una grande passione sportiva – ha raccontato Gibellini – sono felice che in sua memoria tre tifatissime società sportive si siano unite proprio per trovare, nonostante la pandemia, un modo per aiutare ancora una volta il Fuck the cancer a migliorare le possibilità di cura e quindi di guarigione dei bambini e dei ragazzi che lottano contro il cancro”.

La maglietta “Uniti si vince” potrà essere acquistata durante le gare delle tre società sportive Basket, Calcio e Hockey Varese e attraverso l’associazione “Il Basket siamo Noi”. Possono anche essere prenotate e ritirate in due bar che sostengono l’iniziativa: il Circo OZ di via Macchi 39 a Varese (Alessandro 3281479654) e “La Bisca” a di via Roma 38, a Besozzo (0332 771044) .