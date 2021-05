Imparare divertendosi: torna il campo estivo al Monastero di Torba

Dopo l’esperienza positiva della scorsa estate, Archeologistics conferma anche per quest’anno la scelta del Monastero di Torba, bene del FAI e sito UNESCO, come location per il suo campo estivo. Le ampie aree verdi ben curate e gli spazi all’aperto sono infatti ideali per le attività in programma.

Galleria fotografica Campo estivo al Monastero di Torba 4 di 6

Al mattino ci sarà “Vita all’aperto”, esperienze strutturate nella forma dell’educazione esperienziale (letture, visite guidate, esperimenti, manipolazione di materiali) sempre con un approccio attivo per garantire il movimento fisico dei bambini e favorire la cooperazione fra loro.

Al pomeriggio il “Campus di gioco”, con spazi e tempi dedicati ad attività informali, che favoriranno il gioco spontaneo e la co-progettazione delle proposte tra bambini ed educatori.

In caso di pioggia il Monastero dispone di due piccole aule riservate e di un portico.

PROGRAMMA

MATTINO

Ore 9.30 – 10: ingresso e accoglienza.

Ore 10.00 – 12.00: vita all’aperto (in caso di pioggia staremo al coperto)

Ore 12.00 – 12.30: predisposizione per il pranzo.

Ore 12.30 – 13.30: pranzo. È possibile consumare il proprio pranzo al sacco o fruire di un servizio di pasto caldo (ci forniamo dal ristorante interno del Monastero e/o da trattorie della zona)

Ore 14.00 uscita intermedia

POMERIGGIO

Ore 14.00 – 17.00: gioco spontaneo e/o brevi escursioni nelle aree circostanti. Nell’area saranno sempre messi a disposizione materiali naturali tattili e di scoperta, fruibili direttamente dai bambini in autonomia e con adeguate modalità di riordino e pulizia autonoma alla fine di ogni utilizzo.

È previsto un momento per la merenda, gestita con le stesse modalità del pranzo.

LE SETTIMANE DISPONIBILI

– da lunedì 21 a venerdì 25 giugno;

– da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio;

– da lunedì 5 a venerdì 9 luglio;

– da lunedì 12 a venerdì 16 luglio;

– da lunedì 19 a venerdì 23 luglio.

PRE-ISCRIZIONI aperte fino al 01 giugno 2021

CONTATTI

Archeologistics

M: 328 8377206

Email: info@archeologistics.it

Sito | Facebook