Impianti sportivi comunali gratuiti a Varese per tutto il 2021

L’amministrazione comunale di Varese sta valutando la possibilità di garantire la gratuità degli impianti sportivi comunali come palestre e campi per tutto il 2021, con l’intento di favorire la ripresa dell’attività motoria e sociale.

Palazzo Estense intende sostenere così il mondo sportivo varesino, per consentire una ripresa dopo le tante difficoltà dovute alla pandemia.

L’obiettivo è quello di sostenere le società e le associazioni sportive che hanno dovuto interrompere o ridurre le attività a causa dell’emergenza sanitaria: il provvedimento vuole dare un incentivo al mondo dello sport e ai suoi fruitori, per poter riprendere le attività.

I particolari del provvedimento sono ancora allo studio, per rendere la proposta operativa e in grado di ricadere correttamente sugli utenti: «Dopo un anno e mezzo di grosse difficoltà – dichiara l’assessore allo Sport Dino De Simone – lo sport può tornare ad essere protagonista della nostra città: per questo stiamo studiando un percorso per sostenere sia gestori sia fruitori degli impianti sportivi, per consentire una ripartenza dopo la pandemia».

Positivo il commento del presidente della commissione consigliare per lo sport e l’ambiente: «Dopo questo lungo periodo così difficile, ripartire subito puntando sullo sport e il benessere è fondamentale – afferma Paolo Cipolat – Dunque l’idea dell’amministrazione di sostenere questo settore partendo dalle attività sportive per tutti può essere di grande aiuto per chi in questo periodo ha subito le conseguenze di uno stop prolungato».