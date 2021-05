Incontro con Silvestrini: “Its a Gallarate: una sfida possibile?”

È possibile e credibile portare a Gallarate un istituto tecnico superiore Its? È la proposta su cui sta lavorando Margherita Silvestrini, la candidata del centrosinistra a Gallarate.

La proposta, fa notare Silvesttrini, si inserisce in una particolare attenzione per gli Istituti Tecnici Superiori: queste scuole tecniche avanzate – post diploma, ma non universitarie – saranno infatti destinatarie di 1,5 miliardi di euro dal PNRR per il loro ulteriore potenziamento (nella foto: Its Incom).

“Parlare di questa proposta formativa vuole dire parlare di cosa sono gli ITS, dei fattori che ne determinano il successo, delle transizioni dei giovani in uscita dai sistemi formativi verso la realtà del lavoro, della collaborazione tra questi due mondi e della capacità di fornire alle imprese professionalità in grado di rispondere alle loro esigenze e alle sfide future”.

La proposta sarà presentata in diretta Facebook sulla pagina Margherita Silvestrini – mercoledì 12 maggio a partire dalle ore 21.00.

Insieme Silvestrini intervengono: Giacomo Buonanno, professore di Sistemi di Elaborazione presso la Scuola di Ingegneria della LIUC e presidente della FIIRV; Rina Sartorelli, consulente di formazione e politiche attive; Angelo Maraschiello, consulente di formazione. Modera il dibattito Cesare Coppe.