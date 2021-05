La Salernitana di Castori promossa in Serie A

È un giorno di festa a Salerno: la Salernitana, grazie alla vittoria 3-0 a Pescara, ottiene la promozione in Serie A, dove non giocava dal 1999.

A condurre la squadra granata a questo storico successo è stato Fabrizio Castori, allenatore anche del Varese nella stagione 2012-2013. Il tecnico di San Severino Marche festeggia così un’altra promozione nella massima serie dopo l’impresa di Carpi nel 2015.

In rosa altri giocatori passati negli anni ai piedi del Sacro Monte: il portiere Alessandro Micai, protagonista con la Primavera, e il centrocampista Leonardo Capezzi.

Dopo l’Empoli di Alessio Dionisi è quindi un altro ex Varese a salire in Serie A. Ora però per la squadra campana ci sarà da risolvere la questione societaria. Il proprietario è infatti Claudio Lotito, già presidente della Lazio, condizione che non è consentita dalle normative.