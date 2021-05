Lavori di sostituzione della rete gas in viale Valganna: dal 7 giugno disagi alla circolazione

Nell’ambito del piano di rinnovamento della rete di distribuzione gas nel comune di Varese, la società Lereti del gruppo Acsm Agam comunica che è stata programmata la sostituzione della rete gas in Viale Valganna nel tratto compreso tra la rotonda di Piazzale Valganna/Viale Ippodromo e l’incrocio con Via Ferraris.

L’inizio dei lavori è previsto per il 7 giugno (in caso di maltempo l’inizio lavori sarà posticipato al primo giorno utile).

Le attività, che prevedono opere di scavo e posa nuove tubazioni in acciaio, oltre che le opere di trasferimento degli allacciamenti esistenti, avranno una durata di circa 8 settimane, salvo complicazioni in corso di esecuzione.

Le opere comporteranno la modifica della viabilità con deviazioni lungo tracciati viabilistici alternativi e/o con specifici provvedimenti regolati da movieri, nel tratto interessato dal fronte di cantiere che avanzerà di circa 40/50 metri al giorno.

Saranno comunque garantiti gli accessi alle attività commerciali oltre che il transito e l’accesso ai residenti.

A seguito dello scavo e della posa delle nuove tubazioni è previsto un primo ripristino provvisorio con asfalto lungo l’area di scavo e successivamente, dopo aver lasciato trascorrere un congruo tempo di assestamento (minimo 6 mesi), è previsto il ripristino della pavimentazione.

La società ha distribuito volantini informativi nella zona che sarà interessata dalla opere. Per programmare e velocizzare le attività, al fine di minimizzare i disagi ai residenti e alle attività commerciali sarà opportuno che i residenti interessati dal fronte di cantiere che debbano utilizzare l’auto nell’orario di svolgimento delle attività (07.30 – 18.30) provvedano a parcheggiare i propri mezzi fuori dalle aree interessate o a prendere accordi con il personale presente in cantiere.

Sarà garantito il massimo impegno nel ridurre i disagi arrecati.

Per eventuali richieste di informazioni o comunicazioni da rivolgere al personale prima dell’inizio dei lavori, vogliate cortesemente contattare l’Ufficio Reti al n. 0332 290 360 / 0332 290 362 / 0332 290 305.