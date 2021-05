L’evento del premio Chiara per Carla Fracci si farà

Quella che doveva essere una intervista a due voci – la grande Etoile e il regista, Andrea Chiodi – sabato 29 maggio nell’ambito del premio Chiara, si farà comunque, anche dopo la triste notizia della morte di Carla Fracci.

«Mi dispiace davvero molto: l’avevo sentita un po’ di tempo fa, quando dovevamo organizzare la serata, ed era venuta a vedere i miei lavori a Milano – spiega il regista Andrea Chiodi, che l’avrebbe intervistata sabato 29 – E’ un grande personaggio italiano che se ne va. Questo non fermerà però l’evento, che sarà organizzato ugualmente: sarà comunque bello parlare di lei con tutte le persone che volevano partecipare all’incontro, che ora si svolgerà in sala Napoleonica».

Gli “Amici di Piero Chiara” comunicano:

Apprendiamo con grande dispiacere la scomparsa dell’étoile della danza Carla Fracci. E’ confermato l’evento in suo onore nel Premio Chiara sabato 29 maggio Sala Napoleonica Ville Ponti Varese, ingresso dalle ore 16.40. Ci sono ancora posti, prenotatevi su www.premiochiara.it/prenota

Chi avesse difficoltà a prenotarsi potrà registrarsi al momento

Interverranno l’attore e regista Andrea Chiodi e lo scrittore, giornalista e biografo di Carla Fracci Enrico Rotelli.

Il tutto sarà corredato da proiezioni con sue interviste e spezzoni video di importanti rappresentazioni

Parleremo della vita, della carriera, del volume “Passo dopo Passo” Mondadori, che sarà disponibile,

e della fiction a lei dedicata “Carla” che andrà in onda in autunno su Rai 1.

Per prenotare