Il Comitato dei Cittadini di Varallo Pombia per l’aeroporto di Malpensa rilancia la richiesta di un “Tavolo Tecnico Continuativo”, a fronte dell’interesse suscitato dalla proposta

«I Comuni del territorio del Novarese interessati dall’attività dell’aeroporto di Malpensa e l’ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore rispondono all’unanimità e positivamente alla richiesta di costituzione di Tavolo Tecnico Continuativo presentata dal nostro Comitato in data 30 marzo 2021 ed indirizzata alla provincia di Novara».

«Il territorio manda quindi un segnale forte e chiaro: Malpensa non è un aeroporto solo lombardo e non lo è mai stato e l’attenzione sull’attività aeroportuale deve diventare continuativa e costante. La proposta di costituzione del Tavolo Tecnico Continuativo sarà discussa nel corso della prossima riunione del Coordinamento degli Enti Locali interessati dalle rotte di volo dell’Aeroporto Milano Malpensa, Coordinamento al quale il nostro Comitato è stato ammesso con voto unanime nel corso della precedente riunione tenutasi in data 27 aprile 2021».