No all’inceneritore: manifestazione in piazza

Circa un centinaio di persone hanno preso parte alla manifestazione indetta dai comitati contro l’inceneritore di Busto Arsizio e Legambiente. Presenti anche il consigliere comunale di Legnano Franco Brumana e i Verdi di Busto e Legnano, che hanno voluto ribadire la loro richiesta alla nuova società che subentrerà ad Accam di spegnere subito l’impianto. La struttura è considerata una delle cause di maggiore inquinamento in tutta l’area già al centro di grandi infrastrutture inquinanti come l’autostrada e l’aeroporto.

Galleria fotografica No all'inceneritore 4 di 10

Il motto è sempre lo stesso: in Lombardia ci sono abbastanza inceneritori per far fronte alla produzione di rifiuti regionali. L’impianto di Busto è superfluo, inquinante e non efficiente. La manifestazione si è svolta in modo pacifico in piazza Santa Maria, nel cuore della città.