Ondoli e Carucci: ultima chiamata per volare a Tokyo

La tappa di Coppa del Mondo più storica e affascinante quest’anno ha anche un motivo in più per avere addosso gli occhi degli appassionati di canottaggio. Le regate sul Rotsee di Lucerna, infatti, valgono come “ultima chiamata” per ottenere la qualificazione ai Giochi Olimpici, appuntamento che cambia la vita di ogni atleta.

E tra chi – nel fine settimana – impugnerà i remi sognando la trasferta di Tokyo ci sono anche due canottieri del Varesotto, intenzionati a regalarsi e a regalare ai tifosi una partecipazione a cinque cerchi: Chiara Ondoli e Nicolò Carucci.

Ondoli, 25 anni di Angera tesserata per la Canottieri Aniene, è la capovoga del quattro senza senior composto anche da Alessandra Patelli, Kiri Tontodonati e Aisha Rocek. Un poker senza dubbio di valore che cerca un risultato di grande importanza per tutto il movimento: l’Italia ha infatti già qualificato (e Ondoli era su quella barca) il quattro di coppia e ora prova anche a portare a Tokyo quest’altra barca. Un’impresa che raddoppierebbe le convocazioni a disposizione della Nazionale che, in caso contrario, sarebbe costretta a una selezione impietosa per la scelta della formazione del quadruplo.

Nicolò Carucci invece è uno degli astri nascenti del remo azzurro: milanese d’origine, vent’anni, è da diverse stagioni una presenza fissa alla Canottieri Gavirate e proprio con i colori rossoblu ha conquistato una serie di successi in ambito giovanile. Per questo motivo il d.t. Franco Cattaneo ha costruito su di lui e su Luca Chiumento – altra bella promessa – un doppio senior che promette di avere un grande futuro. Ai recenti Europei di Varese Carucci-Chiumento sono rimasto fuori di poco dalla finale A ma a Lucerna vanno in cerca di una qualificazione che darebbe loro la prima partecipazione ai Giochi.

Oltre al quattro senza femminile e al doppio maschile, l’Italia porta sul Rotsee una terza barca in lizza per ottenere un pass olimpico: si tratta dell’otto che ha una formazione di recente composizione, già schierata a Varese. Qualificazione difficile per l’ammiraglia che comunque ha intenzione di provarci; ai remi ci sono Mario Paonessa, Alfonso Scalzone, Salvatore Monfrecola, Davide Mumolo, Matteo Sandrelli, Cesare Gabbia, Vincenzo Abbagnale, Leonardo Pietra Caprina. Gaetano Iannuzzi sarà invece il timoniere.

Le regate di Lucerna prenderanno il via sabato 15 maggio per concludersi lunedì 17 e vedranno al via 50 nazioni, 163 equipaggi e 419 atleti. Sabato come detto si comincia con le batterie al mattino e i recuperi al pomeriggio; domenica giornata di quarti e semifinali mentre lunedì – dalle 10 del mattino in avanti – le finalissime.