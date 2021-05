Orchidee e una magnolia rara per ricordare Alfredo Corvi ai Giardini estensi

Una magnolia rara e le orchidee che coltivava nel suo vivaio. C’è l’essenza di Alfredo Corvi, maestro dei fiori e giardiniere appassionato di piante inusuali, nel piccolo angolo che oggi – a un mese dalla sua scomparsa – gli è stato dedicato ai Giardini Estensi di Varese.

Tanti amici, conoscenti e cittadini hanno partecipato alla messa a dimora della magnolia vicino al laghetto dei cigni, dove il raffinato fiorista di corso Matteotti sarà ricordato.

«Commozione, ricordi, musica di vìolini, lacrime e sorrisi – dice l’ex vicesindaco Daniele Zanzi, suo amico – E’ stato bello vedere i suoi amici, i familiari, bambini e varesini mettere a dimora piantine di orchidee terrestri che Ave riproduceva nel suo vivaio. Lassù qualcuno sorride».

La nuova pianta è una Magnolia macrophylla, una magnolia dalle grandi foglie che fiorisce a giugno, una pianta non comune che Zanzi ha scovato in un vivaio svizzero per dedicarla ad Ave Corvi.