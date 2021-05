Ottava giornata di Eccellenza, Varesina contro la Vergiatese

Siamo all’ottava giornata di Eccellenza, mancano quattro turni alla fine del minicampionato che decreterà una squadra nuova per la Serie D.

Le più quotate per il salto di categoria sono la Brianza Olginatese, che guida la classifica con 18 punti, e la Varesina, che segue a quota 15 ma con una gara in meno. Le due contendenti avranno turni casalinghi in questa domenica di campionato: i bianconeri ospiteranno il Milano City mentre le fenici a Venegono Superiore affronteranno la Vergiatese.

Turno di riposo per la Sestese, il Gavirate farà visita all’Ardor Lazzate. Chiudono la giornata Base 96 – Pontelambrese e Castanese – Luciano Manara,