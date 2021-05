Otto nuove onorificienze della Repubblica in provincia di Varese

Sono otto i cittadini della provincia di Varese insigniti delle onorificienze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” per l’anno 2021. Contrariamente al solito, a causa della Pandemia, i nominati non hanno ricevuto le loro benemerenze nella consueta cerimonia del 2 giugno in Prefettura, ma l’hanno comunque ricevuta uno a uno dalle mani del Prefetto.

Di tre cavalieri abbiamo già parlato: si tratta di Paolo Acchini, varesino, cittadino in pensione che da trent’anni è volontario in diverse realtà del capoluogo; di Roberto Caravati di Ispra Pensionato e impegnato nel sociale: Alpini, SOS Travedona Monate Onlus, Pro Loco e Protezione Civile, e ultimo ma non ultimo Alberto Barcaro di Somma Lombardo, Primo Maresciallo dell’Aeronautica Militare e Consigliere della Provincia Varese, fortemente impegnato in questo periodo di pandemia, come delegato alla protezione civile della Provincia, nell’organizzazione della struttura provinciale nel contrasto del covid.

Ma altri cinque sono stati insigniti di diverse onorificienze: E’ ora commendatore l’ingegner Giulio De Palma, varesino, dirigente del soccorso pubblico e CMR presso Direzione Regionale Lombardia Vigili del Fuoco, già comandate dei vigili del fuoco provinciale. E’ Ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica Bruno Zoccola, ingegnere e presidente della sezione alpini di Venegono per diversi anni. Originario del torinese, impegnato nel sociale, quando è andato in pensione si è occupato anche di seguire i lavori di restauro del teatro La Scala di Milano. Impegnato in politica, è stato anche candidato sindaco e consigliere comunale per diversi anni.

E’ Cavaliere il tenente colonnello Gianluigi Bevacqua, varesino, Capo Ufficio al Comando Provinciale Carabinieri che è stato in diverse missioni all’estero, è Cavaliere anche Francesco Caseri, comandante della Stazione Carabinieri di Busto Arsizio e volontario presso la Coop. Sociale “Piccolo Principe Onlus” di Busto Arsizio.

E’ cavaliere, infine, anche Camillo Corazzari di Gazzada Schianno. Pensionato della Polizia di Stato è impegnato nel sociale in diverse realtà: l’associazione Nazionale Polizia di Stato, i Rangers ed è Presidente dell’ A.C.R.C. Ass. per la Cura e la Ricerca in Cardiochirurgia Onlus Varese.