Una piattaforma per monitorare i flussi dei frontalieri

Le zone di frontiera sono spesso teatro di intensi flussi di scambio, relazioni e comunicazioni, nonostante le differenze a livello legislativo, tecnico e culturale. È fondamentale conoscere queste relazioni per comprenderle meglio disponendo di dati statistici precisi e dedicati.

IL PROGETTO STICH

Da questo punto di vista l’area tra Lombardia e Ticino risulta oggi particolarmente scoperta. Il progetto Stich – Sviluppo di un sistema statistico interattivo Lombardia-Ticino per il monitoraggio dei flussi di migrazione e pendolarismo transfrontaliero si pone proprio l’obiettivo di colmare questo vuoto conoscitivo attraverso una moderna piattaforma di monitoraggio in grado di fornire informazioni utili e analizzare dati strategici, superando la difficoltà di interazione tra i sistemi statistici lombardo e ticinese.

Una piattaforma interattiva capace di parlare a diversi target contemporaneamente: stakeholder, amministratori, decisori, semplici cittadini. Verranno raccolti e analizzati dati statistici per la misurazione dei fenomeni. Il Focus tematico verterà sui processi di pendolarismo e migrazione, quali: frontalierato, turismo, ricongiungimento familiare.

LE PARTI COINVOLTE

Il progetto vede una partnership costituita, per parte italiana, dalla Liuc – Università Cattaneo, Unioncamere Lombardia, Camera di Commercio di Varese, Camera di Commercio di Como e Lecco e USTAT per parte Svizzera. È stato finanziato a valere sul Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 (https://interreg-italiasvizzera.eu/), sull’Asse 5, dedicato al Rafforzamento della governance transfrontaliera.

DUE WEBINAR

Mercoledì 26 maggio e giovedì 27 la presentazione dei risultati del progetto Interreg STICH con due momenti di confronto online. Gli incontri, sotto forma di webinar, sono l’occasione per presentare i principali risultati del progetto e in particolar modo per illustrare il modello econometrico elaborato e la piattaforma pubblica utilizzabile e a cui sarà possibile aver accesso per una lettura dei fenomeni che caratterizzano gli spazi a cavallo della frontiera.

Agli appuntamenti sono invitati anche gli stakeholder dei territori di competenza, che potranno entrare in contatto con una risorsa rilevante, innovativa e replicabile rispetto alle possibili implicazioni operative.

MATERIALI E ISCRIZIONI

I dettagli del progetto sono disponibili sulla pagina dedicata del sito Interreg Italia‑Svizzera . Per partecipare ai due eventi, occorre iscriversi ai form indicati di seguito. Il giorno prima dell’evento gli iscritti riceveranno il link per accedere all’incontro.

Webinar – Il modello econometrico e la piattaforma dati: presentazione tecnica della metodologia e degli strumenti sviluppati nel corso del progetto a servizio di stakeholder e policy maker 26 maggio 2021 – dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Iscriviti

Webinar – Il progetto e gli strumenti a servizio degli stakeholder: presentazione della piattaforma (e del sottostante modello) che mette a disposizione i dati per le analisi dei fenomeni transfrontalieri 27 maggio 2021 – dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Iscriviti