Picchia una donna, italiano arrestato a Bellinzona

Un italiano di 53 anni residente nel Bellinsonese è stato arrestato dalla Polizia cantonale su ordine del pubblico ministero. L’arresto è avvenuto lo scorso 23 maggio per una lite avvenuta in un appartamento del Bellinzonese dopo che una 46enne svizzera, domiciliata nella regione, è stata trasportata in ospedale a causa di alcune ferite.

Dalle indagini successive si sarebbe risaliti all’autore dell’aggressione che è stato fermato da agenti della Polizia Città di Bellinzona mentre faceva rientro al suo domicilio. La principale ipotesi di reato nei confronti del 53enne è di lesioni gravi, subordinatamente semplici.