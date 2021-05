Il Piemonte si gode il via del Giro d’Italia con le prime tre tappe

Tutto il mondo del ciclismo, in questi giorni, guarda verso Torino e la sua regione: sabato 8 maggio all’ombra della Mole Antonelliana prende il via il Giro d’Italia numero 104, la seconda corsa a tappe per importanza dopo il Tour de France, alla quale prendono parte quest’anno numerosi pretendenti al trono che nell’inconsueto 2020 fu di Tao Geoghegan Hart.

Il britannico questa volta non ci sarà ma è proprio la sua squadra, la Ineos Grenadier, a fare ancora una volta la parte del leone con una formazione che comprende l’ex maglia gialla Egan Bernal, l’astro nascente Pavel Sivakov e alcuni italiani di grande valore tra cui il verbanese Filippo Ganna. Il campione del mondo a cronometro è tra i più attesi, tanto più che il suo Piemonte ospiterà le prime tre tappe (la prima delle quali contro il tempo). Vediamole nel dettaglio.

1a tappa – Sabato 8 maggio: Torino-Torino (crono individuale)

Il Giro torna a partire da Torino dopo 10 anni: l’ultimo precedente risale infatti al 2011 in occasione del 15o° dell’Unità d’Italia. La prova contro il tempo misura 8,6 chilometri e prende il via alle 14 da piazza Castello per terminare vicino alla basilica della Gran Madre di Dio. Il percorso si dipana tra il cuore della città e la precollina lambendo il Po e sarà aperto a una quota di pubblico. Filippo Ganna punta alla vittoria di tappa che in questo caso vale anche la maglia rosa.

2a tappa – Domenica 9 maggio: Stupinigi-Novara

Prima frazione ideale per i velocisti: si parte dalla Palazzina di caccia di Stupinigi per toccare dopo pochi chilometri il castello di Racconigi e transitare quindi per Santena, dove riposa Camillo Benso di Cavour (di cui ricorre il 160° anniversario della morte). Si affrontano facili ondulazioni attraverso il Monferrato fino a entrare nella pianura padana per raggiungere il traguardo di Novara.

3a tappa – Lunedì 10 maggio: Biella-Canale

La terza giornata del Giro inizia da Biella; si arriverà poi a Canale, piccolo centro in provincia di Cuneo, passando attraverso la pianura vercellese e le colline astigiane e cuneesi. L’inizio è pianeggiante, ma superata Asti iniziano le asperità con un susseguirsi di salite: alla fine saranno tre i gran premi della montagna, seppure di lieve entità.