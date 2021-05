Progetto Concittadino e Collettiva*: “I vaccini devono essere pubblici”

Un week end di iniziative per Progetto Concittadino e Collettiva* che continuano la mobilitazione a sostegno di No profit on pandemic, la campagna europea che punta a raccogliere 1 milione di firme in tutta Europa per rendere i vaccini e le cure anti-pandemiche un bene pubblico globale, accessibile gratuitamente a tutti e tutte. In Italia è promossa tra gli altri da Vittorio Agnoletto, Silvio Garattini, Gino Strada e don Luigi Ciotti

È un tema Glocal, nel senso che coinvolge una dimensione globale ma anche molto locale. Se la Lombardia fosse uno stato indipendente, sarebbe al primo posto nel mondo per numero di morti ufficiali da Covid. Purtroppo i problemi hanno radici lontane che affondano nel sistematico smantellamento della medicina territoriale e nell’equiparazione tra pubblico e privato che porta a concentrare gli investimenti nei settori più redditizi e a trascurare quelli -come le emergenze- che invece generano costi.

Il più grande singolo datore di lavoro di Varese è proprio l’Ospedale e i temi dell’accesso universale alle cure, della sanità e delle condizioni di lavoro dei lavoratori del comparto sanitario devono essere una priorità per chi si candida ad amministrare la città nel prossimo futuro, per una città più sicura e solidale.

Progetto Concittadino e Collettiva*, che si presenteranno insieme alle prossime elezioni amministrative nella Lista Progetto Concittadino 2021, si schierano a favore della sanità pubblica, di qualità e rispettosa dei diritti di tutte e tutti: malati e lavoratori. Per questo saranno nuovamente in piazza a Varese con i gazebo per la raccolta firme, proprio nei giorni in cui la mobilitazione nazionale a favore di No profit On Pandemic toccherà molte piazze italiane.

• sabato 29, ore 10-13 in piazza XX settembre

• domenica 30, ore 10-13 in piazza del Podestà

Contatti

facebook.com/listaprogettoconcittadino2021

instagram.com/listaprogettoconcittadino 2021

listaprogettoconcittadino2021@gmail.com