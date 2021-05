Sciopero dei trasporti, si fermano i treni

Un treno su due soppresso o limitato, nella mattina di lunedì 31 maggio, a causa dello sciopero dei trasporti, dichiarato dai sindacati confederali per il rinnovo del contratto (scaduto da tre anni) e per il riordino del settore del trasporto su gomma.

Sciopero trasporti 31 maggio 2021, molti treni fermi sulla rete FerrovieNord

Soppressione quasi completa per il servizio sulle linee che toccano la rete FerrovieNord: fino alle 12 circolano solo pochi treni da/per Malpensa e alcune corse S1 Saronno-Milano Passante-Lodi, un treno da Laveno.

Soppresse diverse corse anche dirette per Varese, Laveno, Como e Novara, oltre alla S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate.

Sciopero treni, disagi sulle linee Fs

Guardando al servizio sulle linee Fs-Rfi in provincia di Varese e nell’Alto Milanese, grosse limitazioni hanno riguardato fin qui la linea S5, la suburbana Treviglio-Milano-Varese che serve tutte le stazioni tra cui Busto Arsizio, Gallarate, Legnano, Parabiago.

Diverse corse sono state cancellate proprio nella sezione Milano-Varese (viene invece garantito il servizio verso l’Est di Lombardia, verso Treviglio. Attualmente l’ultima corsa segnalata come soppressa è la 24534 diretta a Varese (dove doveva giungere alle 12.47).

È saltata anche una corsa per Malpensa aeroporto da Bellinzona, limitata a Busto Arsizio: in alcuni casi – copme appunto la S50 Bellinzona-Malpensa – le corse sono limitate perché i treni percorrono anche tratti di due reti diverse (Fs-Rfi e FerrovieNord) per cui servono macchinisti abilitati, vale a dire con la “patente” per entrambe le reti.

Soppressioni anche sulla linea per Arona e Domodossola.

Martedì 1 giugno sciopero degli autobus

Lo sciopero generale dei trasporti proseguirà anche martedì con le limitazioni previste alle reti urbane ed extraurbane su gomma. Qui trovate il dettaglio delle limitazioni previste sugli autobus.in provincia di Varese e Alto Milanese