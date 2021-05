Un disegno di gentilezza per la Festa di primavera di Lissago

Quest’anno la tradizionale Camminata dei fiori di Lissago sarà virtuale: per partecipare sarà sufficiente un gesto gentile.

La manifestazione, nata 42 anni fa per ricordare Maria Letizia Verga e da allora simbolo dell’omonimo Comitato impegnato nel sostegno alla ricerca contro le leucemie pediatriche, ha sempre visto una grande partecipazione dei bambini. Una partecipazione che ci sarà anche quest’anno, ma cn modalità differenti.

I bambini sono inviatati a contribuire a questa speciale edizione della Festa di Primavera di Lissago con un disegno che contenga un messaggio di gentilezza. Il tema scelto per questa 12^ edizione del concorso di disegno e pittura “Il bambino e la vita”, memorial per Caterina Savi, è infatti “Coloriamo la vita con gesti gentili” ed è rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia primarie e secondarie di primo grado.

Per partecipare sarà sufficiente inviare il disegno entro il 23 maggio all’indirizzo festadiprimavera.lissago@gmail.com.

Inoltre, chi lo desiderasse può cercare “Festa di primavera” sul sito di Rete del dono per contribuire all’iniziativa con una donazione “perché i piccoli gesti fanno la differenza”.