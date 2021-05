Su zoom la presentazione di “Dati biografici di personaggi inesistenti” a cura della biblioteca Bruna Brambilla

Secondo appuntamento in diretta streaming per l’attivissima biblioteca “Bruna Brambilla” di Varese che continua le sue presentazioni letterarie anche con la pandemia.

Per domani, martedì 25 maggio, alle 18 è previsto un nuovo evento on line: Giuseppina Bricchi intervisterà il giovane Francesco Cremona, che con Martina Cilento è autore dell’originale libro “Dati biografici di personaggi inesistenti” edito da Macchione.

Il libro infatti parte dalla domanda: “Se potessi essere qualunque cosa al mondo, cosa vorresti essere?”: Martina Cilento e Francesco Cremona hanno posto questo interrogativo a decine di persone molto diverse tra loro per età e condizione sociale, ricevendo risposte a volte sorprendenti, spesso commoventi, sempre ricche di quello slancio di vita che ognuno porta in sé e che fa fatica a realizzare, anche solo in parte.

Ne è nata così una raccolta di storie, ognuna delle quali ha al centro un’immagine che è stata ispirata dalle risposte fornite. Racchiuse in poche pagine, trenta persone prendono così vita attraverso un ritratto breve e molto semplice: un viaggio attraverso un’umanità tanto varia, quanto bisognosa di comprensione, che apre la mente dei lettori a nuove visioni del mondo.

Per collegarsi all’incontro, è sufficiente cliccare a questo link su zoom: https://us02web.zoom.us/ j/83015016800?pwd= ZmsvMlVlQmFYS3lxb0VVSUdVZEdXQT 09