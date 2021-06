39 o 46? Quanti sono i vigili a Gallarate?

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Partito Democratico sull’organico di Polizia Locale, un tema già emerso in un precedente botta-e-risposta tra centrosinistra e Fratelli d’Italia (qui e qui)

ORGANICO POLIZIA LOCALE:

Cinque anni di sicurezza solo a parole

Nel Consiglio Comunale dello scorso 8 Giugno scorso il Partito Democratico ha presentato un Question Time composto da sole 23 parole: “Quale è il numero di dipendenti assunti nel comune di Gallarate in forza al corpo della Polizia Municipale al 31.5.2016 e al 31.5.2021”.

L’enunciato volutamente sintetico aveva lo scopo di confrontare, senza particolari elaborazioni, due specifici numeri, da cui dedurre come sia variata, durante l’ultima Amministrazione, la dotazione di personale in forza alla polizia locale.

La risposta dell’assessora alla partita ci informa che al 31.5.2016 il corpo di Polizia Locale del Comune di Gallarate disponeva di 40 elementi più il Comandante; ed al 31.5.2021 di 39 elementi, sempre aggiungendo il comandante, che però questa volta presta servizio a titolo gratuito fino allo svolgersi delle prossime elezioni, per cui a voler ben guardare, normativamente i componenti del corpo sarebbero 39.

Riteniamo che un parametro obiettivo potesse dare misura del risultato raggiunto dall’Amministrazione nel settore, da sempre ritenuto nevralgico, della Sicurezza; settore, inoltre, di cui la Polizia Locale è a sua volta pilastro portante.

L’amministrazione preferisce le valutazioni obiettive, che si possano pesare e misurare; non per niente ha preferito che l’ultimo bilancio di mandato, molto enfatizzato, e cui è stato dedicato un sito dedicato, con una veste grafica molto curata ed accattivante, fosse elaborato da un Ente indipendente.

Poco importa se questo ha comportato un costo di 28.812 Euro di proprietà dei contribuenti.

Ma ancora una volta si realizza quel filone di pensiero che risale a Giovanni Giolitti: come le leggi a volte si applicano e a volte interpretano; i voti a volte si contano e a volte si pesano; i numeri a volte si recepiscono e a volte si contestualizzano.

Dalla stampa apprendiamo che “in base al piano di assunzioni approvato per l’annualità 2020 e 2021 sono entrati a far parte del comando di via Ferraris quattro vigili urbani, e “di conseguenza è prevista, a regime, una dotazione del corpo di polizia locale di 46 unità”.

Di conseguenza noi, che non abbiamo competenza di tecnica di gestione dell’ordine pubblico, apprendiamo che i vigili a volte si contano e a volte si auspicano.

E pensare che quasi nutriamo la pretesa di contribuire alla stesura di un settoriale, settorialissimo “bilancio di mandato”, utilizzando 23 parole, un rigo e mezzo formato A4, ed assolutamente gratis.