Ad Arcumeggia la mostra di Ugo La Pietra

Sangalleria, Museo della Fotografia Arcumeggia e Progetto Logos, presentano la mostra di Ugo La Pietra dal titolo “Ugo La Pietra artista ad Arcumeggia”.Gli eventi artistici saranno fruibili in due sedi differenti: presso la Sangalleria “Abitare la città”, mentre al Museo della Fotografia di Arcumeggia sarà possibile vedere la mostra fotografica dal titolo “Ritratto”. L’inaugurazione è per domenica 20 giugno, alle 16, le mostre saranno visibili per un mese.

Il museo della Fotografia di Arcumeggia propone al pubblico la mostra dal titolo “Ritratto”: diciotto opere fotografiche in bianco e nero, d’inusuale bellezza, scatti del fotografo Vincenzo La Pietra. In occasione della mostra sarà presentata in anteprima al pubblico l’ultima fatica editoriale del prof. Ugo La Pietra dal titolo “Ritratto di mia madre” edizioni 2021, Arti Grafiche Castello Viadana MN. L’artista ripercorre attraverso racconti e riflessioni un percorso di affetto filiale, una narrazione che analizza un’intera esistenza, fatta di luoghi, persone e affetti, corredata da fotografie in bianco e nero.

Alla Sangalleria l’evento artistico dal titolo: “Abitare la città” si sviluppa attraverso l’esposizione di dodici opere, storiche, tese ad indagare la città meneghina nelle sue forme urbane, attraverso spazi e accessori urbani, individui e contraddizioni socio-antropologiche, che fanno di Milano la capitale culturale della Lombardia. L’artista architetto, con i suoi lavori: “Occultamento della forma urbana, gli Intellettuali, Milano storica, Al capolinea”ecc; capovolge la visione distratta e paludata dell’osservatore e con sagace ironia propone una nuova dimensione artistica, esistenziale e urbana del capoluogo Milanese.

Durante l’evento saranno disponibili alcune recenti pubblicazioni dell’autore: “Abitare è essere ovunque a casa propria” edizioni Corraini, e “Arte e territorio” edizioni Manfredi.

Presentazione critica dott.ssa. arch. Simona Forte.

Evento a cura di prof. Mintoy, dott. Flavio Moneta, dir. Luigi Sangalli.

Fotografia, graphic designer, allestimenti, Sig.Valerio Lorenzo Moneta.

