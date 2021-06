In 140 ai campionati lombardi di Turbigo: bottino degli arcieri varesotti

Ben 140 arcieri hanno partecipato nello scorso fine settimana ai campionati regionali di tiro con l’arco targa – divisione arco ricurvo – organizzati a Turbigo dalla Arcieri Tre Torri di Cardano al Campo, una delle società più vivaci del panorama varesotto.

Gli atleti si sono sfidati all’insegna del fairplay e del divertimento, confermando che il tiro con l’arco è una disciplina sicura e sostenibile anche in un periodo complesso come quello che stiamo attraversando. La voglia di ricominciare e tirare ad alti livelli però è fortissima: l’attività è ripresa con la primavera grazie ai campionati italiani indoor di Rimini e a quelli di società a Rovereto mentre l’estate sarà ricca di eventi a partire dalla Coppa delle Regioni in programma ad Asti nel prossimo fine settimana.

Il menu dei campionati regionali, iniziato a Cologno Monzese con la fase lombarda del Trofeo Pinocchio, è proseguita con Turbigo e prevede in futuro i campionati 3D di Valmorea (10-11 luglio), quelli di targa compound di Vimercate (11 luglio) e il campionato campagna del 19 settembre a Castiglione Olona.

Il Trofeo Pinocchio ha visto diversi giovani atleti varesotti salire sul podio: una medaglia d’oro è andata a Tommaso Pignatiello degli Arcieri Varese nella gara ragazzi 2009 davanti a Samuele Barigozzi (Tre Torri) argento, e a Sebastian Herdman (Varese) bronzo. Arcieri Tre Torri d’argento anche con Erika Baron (ragazze 2010) e Gaia Micalizzi (ragazze 2008) mentre l’altro cardanese Corrado Ferri (ragazzi 2010) ha ottenuto un bronzo. Fuori dal podio per un soffio Julian Kungna, Luca Milani (Arcieri Tre Torri), Sofia Guglielmo (Compagnia Arcieri Monica) e Greta Renna (Stadium Besozzo).

Anche a Turbigo i colori della nostra provincia hanno brillato con diverse medaglie a cui vanno aggiunte i vari piazzamenti ottenuti dagli arcieri delle diverse società varesotte.

Alessandra Moltrasio (Tre Torri) si è laureata campionessa lombarda senior femminile davanti a Cristina Pozzan, dell’Arcieri Stadium Besozzo. Medaglie d’oro anche per Elisa Coerezza della CAM di Gallarate tra le junior davanti a Sara Polinelli della Tre Torri e per Samuele Barigozzi (Tre Torri) che ha preceduto Sebastian Herdman (Varese) nei giovanissimi al maschile. Oro Tre Torri anche con la squadra allieve femminile mentre nella categoria ragazze le cardanesi hanno colto l’argento.

Sempre in casa Tre Torri, sono arrivati anche gli argenti di Sofia Buscetta (Allievi femminile) subito davanti alla compagna di squadra Marta Corini (bronzo) e di Gaia Micalizzi (ragazzi femminile) oltre che per la squadra maschile master.