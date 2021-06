Una bomba emerge dal Lago di Comabbio

Quando si getta la lenza, non si sa mai cosa potrebbe abboccare. Quello che due giovani hanno tirato fuori dal Lago di Comabbio nella serata di martedì 1 giugno è stato un bello spavento. A rimanere agganciata al magnete usato per recuperare i rifiuti metallici smarriti nel lago questa volta è stata la una vecchia bomba.

Il ritrovamento è avvenuto a Varano Borghi, vicino all’imbarcadero a pochi passi dalla provinciale. Non appena si sono resi conto con cosa avessero a che fare, I due giovani hanno subito avvertito i carabinieri, che sono intervenuti per mettere l’area in sicurezza.

A pescare l’ordigno sono stati Andrea Scarcella e Riccardo Donzelli: due ragazzi che da alcuni mesi si danno appuntamento alla sera in riva al Lago di Comabbio armati di corde e magneti con l’obiettivo di liberare il fondale dai rifiuti in metallo. Un’iniziativa che raccontano sul loro profilo TikTok, e che nel giro di pochi mesi li ha portati a superare le 100 milioni di visualizzazioni (link all’articolo).

In passato Andrea e Riccardo avevano già recuperato tanti oggetti curiosi: carriole, motoseghe, decespugliatori e anche due pistole, ma per i due giovani la pesca di martedì sera è stata di sicuro la più spaventosa.