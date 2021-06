Buon compleanno Castelseprio! Oggi sono 10 anni dal riconoscimento Unesco

Buon compleanno al sito di Castelseprio- Torba!

E’ arrivato il gran giorno: tutto è pronto per festeggiare il decimo anniversario dal prestigioso riconoscimento che ha inserito il parco archeologico della valle Olona fra i beni Unesco.

Per la giornata sono in programma viste guidate, momenti solenni con le Autorità e intrattenimento musicale, volti a celebrare il sito che nel 2011 entrò nell’elenco delle “meraviglie dell’Umanità”.

Castelseprio-Torba, insieme ad altri sei luoghi italiani (Benevento, Brescia, Campello sul Clitunno, Cividale del Friuli, Monte Sant’Angelo e Spoleto), costituiscono infatti il sito seriale “Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”, che vuole proprio mettere in evidenza la rilevanza che i longobardi ebbero a livello storico e artistico per l’Italia intera.

l popolo longobardo, di origine germanica, realizzò tra il 568 (anno dell’ingresso in Italia) e il 774 (anno della conquista da parte di Carlo Magno) un regno destinato a incidere in maniera profonda e indelebile nella storia della nostra penisola. Un’eredità cospicua e duratura, quella longobarda, sia nell’Italia centro-settentrionale che nel Mezzogiorno, dove il Ducato longobardo di Benevento, trasformatosi dopo la conquista carolingia in Principato, restò autonomo e conservò le proprie caratteristiche fino all’avvento dei Normanni nell’XI secolo.

La giornata di oggi è però solo il fiore all’occhiello di un intenso programma che, da diverso tempo, ha voluto raccontare le ricchezze presenti in questi luoghi della valle Olona, dove il passato ha lasciato tracce evidenti e importanti.

Già mesi fa, l’associazione Longobardorum, nata per valorizzare questo patrimonio culturale e artistico, aveva dato avvio a una serie di iniziative mediatiche volte a raccontare la peculiarità di questo sito Unesco, che permette una sorta di tour virtuale d’Italia sulle orme dei longobardi.

Domenica 20 giugno, a Castelseprio era poi giunta in visita una delegazione dal comune piemontese di Cavagna, costituita dal sindaco, Claudio Scagliotti, dal vicesindaco Luca Beccaria e dall’assessore Francesca Grassi: a riceverla, oltre al sindaco seprese Silvano Martelozzo, anche Elena Percivaldi, storica medievista e autrice dei recenti volumi “I Longobardi. Un popolo alle radici della nostra Storia” e “Sulle tracce dei Longobardi. Italia settentrionale”. Un momento di incontro che ha rafforzato i legami fra il paese della valle Olona e l’Amministrazione cavagnese.

L’incontro fra i sindaci Martelozzo e Scagliotti

Infine ieri, giovedì 24 giugno, un convegno dal titolo “I Longobardi e la Lombardia”, ha raccontato la profonda influenza che i longobardi ebbero sul nostro territorio. Organizzato da Monica Baruzzo, che nel 2011 – anno della proclamazione – rivestiva il ruolo di sindaco del comune di Castelseprio, il convegno ha visto la partecipazione dell’assessore all’Autonomia e Cultura della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, e di autorevoli docenti universitari, come il professor Baronio, la professoressa Giostra e il Soprintendente Masseroli Sara.

Diversi momenti che puntano i riflettori su uno dei gioielli della nostra provincia, entrato – ormai da un decennio – nell’elenco dei beni che l’Unesco vuole tutelare e valorizzare: un luogo che tutti dovremmo visitare e che oggi verrà finalmente festeggiato in pompa magna.

Chi volesse saperne di più sul parco archeologico può ascoltare il podcast realizzato da Varese 4U Archeo e dedicato al sito di Castelseprio – Torba.