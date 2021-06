Cade dal ponteggio, ferito un operaio nel quartiere varesino di Sant’Ambrogio

Incidente sul lavoro per un operaio 40enne all’opera in un cantiere di ristrutturazione nel centro del quartiere varesino di Sant’Ambrogio.

L’uomo si trovava su un ponteggio in via Sacro Monte quando, per cause in via di accertamento, è caduto ed è stato necessario l’intervento dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario della Croce rossa di Varese e i vigili del fuoco. L’uomo è stato preso in cura dai soccorritori e non ha riportato ferite gravi. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 di mercoledì 22 giugno.