Casaringhio e Digital Sherpa insieme: “Aiutiamo il pianeta e le persone in difficoltà”

Casaringhio Aps e Digital Sherpa insieme per aiutare chi ha bisogno di un computer per lavoro o per la scuola e per ridurre i rifiuti elettronici, ormai sempre più un problema per la difficoltà di smaltimento che comportano e per i danni ambientali che comportano le discariche.

Il connubio tra queste due realtà è stato quasi naturale, grazie al dinamismo di Federico Riva e Sara Vega che da ormai più di un anno portano avanti progetti di reinserimento sociale per persone in difficoltà e all’impegno di Massimiliano De Cinque che da anni (prima col Progetto Nuova Vita e ora come Digital Sherpa, ndr) è attivo nell’ambito del recupero di dispositivi elettronici (computer, tablet, smartphone) danneggiati o vecchi che altrimenti finirebbero in discarica.

Grazie a questa unione d’intenti sono diversi gli obiettivi centrati da questa collaborazione, come spiega lo stesso De Cinque: «Da una parte evitiamo di portare in discarica rifiuti Raee, altamente inquinanti, ed evitiamo il consumo di ulteriori dispositivi che hanno un costo ambientale enorme e dall’altra aiutiamo persone in difficoltà che non possono permetteresi l’acquisto di un dispositivo che sia un computer portatile o un telefonino».

Sociale e tutela dell’ambiente vanno a braccetto, dunque, grazie alla buona volontà di chi dedica il proprio tempo libero a fare qualcosa di buono per gli altri. Entusiasta Federico Riva: «Si tratta di un altro tassello importante che grazie a Massimiliano possiamo aggiungere al nostro mosaico – racconta -. A differenza di altre realtà che forniscono solo assistenza noi cerchiamo di rendere proattive le persone in difficoltà, offrendo opportunità lavorative e aiutandole a riprendere in mano la propria vita».