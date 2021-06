Castellanzese, ultimo atto: al “Provasi” la finale contro il Pdhae

Achille Mazzoleni ha parlato di una torta buonissima, alla quale andrebbe aggiunta una ciliegina. L’allenatore della Castellanzese faceva riferimento al campionato della sua squadra, che verrebbe completato al meglio con una vittoria nella finale dei playoff.

Domenica 27 giugno (fischio d’inizio alle ore 16.00) i neroverdi ospiteranno al “Provasi” di Castellanza i valdostani del Pdhae per la finale dei playoff di Serie D. Un ultimo atto che ha più il valore dell’orgoglio, visto che non mettono in palio la promozione in Serie C ma solo l’ingresso alla graduatoria per i ripescaggi.

In ogni caso, davanti al proprio pubblico, la Castellanzese non ha certo intenzione di fallire l’obiettivo. La vittoria di mercoledì contro la Sanremese è stata un’altra attestazione di forza dei neroverdi, che nell’ultima gara della stagione affronteranno un avversario ostico con il Pont Donnaz, squadra ambiziosa che è arrivata terza in campionato. I Valdostani in semifinale hanno pareggiato 0-0 contro il Bra, qualificandosi alla finale grazie alla miglior posizione in graduatoria. A Castellanza però non avranno a disposizione questo vantaggio e per festeggiare dovranno battere i padroni di casa.

Sarà sicuramente una gara emozionante con due formazioni che durante la stagione hanno mostrato un calcio offensivo e propositivo. Questa lunga annata si concluderà quindi con una gara dalle belle premesse, ma la ciliegina sulla torta la metterà la squadra che domani dimostrerà maggior fame.