Castelseprio – Torba, il sentiero che collega i due siti tornerà a vivere

Il sentiero che collega il monastero di Torba al parco archeologico Di Castelseprio tornerà ad essere praticabile.

L’importante novità è stata annunciata ieri, venerdì 25 giugno, in occasione delle celebrazioni per il decimo anniversario dell’inserimento di Castelseprio – Torba fra i beni Unesco.

A confermarlo è stata Sara Masseroli, soprintendente archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincia di Varese e responsabile del Parco Archeologico e dell’Antiquarium di Castelseprio, evidenziando come il traguardo raggiunto con il decennale sia un punto di partenza per nuovi progetti e stimoli. La sistemazione del sentiero è fra questi.

Entusiasta la responsabile FAI di Torba, Simona Gasparini, che aveva messo in risalto come, nonostante si sia abituati a parlare del Monastero e di Castelseprio come di due siti disgiunti, in realtà la storia stessa ci fa comprendere come si tratti di un sito unico.

L’intervento di Simona Gasparini, FAI, durante la celebrazione del decennale del sito Unesco

È un progetto su cui i due sindaci, Paolino Fedre e Silvano Martelozzo, avevano già espresso interesse anni addietro, sperando che con il contributo di alcuni volontari fosse possibile eliminare sterpaglie e dissesti del terreno: lo scopo era permettere ai cittadini della zona e ai turisti di muoversi senza problemi fra i due luoghi, ma le condizioni del sentiero non avevano reso praticabile questa ipotesi.

Serviva un’organizzazione più accurata e maggiori fondi: adesso il progetto c’è, Soprintendenza e FAI si stanno dando da fare e c’è l’impegno del Parco Pineta, in qualità di Ente Gestore del PLIS Rile-Tenore-Olona: finalmente possiamo avere la certezza che si potrà tornare a muoversi fra Castelseprio e Torba, “un sito unico”.